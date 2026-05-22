SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta sexta-feira (22) o edital do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio). Segundo as informações publicadas no Diário Oficial da União, o período de inscrições será entre os dias 25 de maio e 5 de junho. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro.

A taxa de inscrição será de R$ 85, mesmo valor cobrado na edição anterior do exame nacional. O prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado. Mesmo os candidatos beneficiados com a gratuidade deverão confirmar a participação por meio da inscrição até 5 de junho.

As inscrições deverão ser realizadas na Página do Participante, no site do Inep, com acesso por meio de uma conta Gov.br. Após o login, o candidato precisará preencher os dados cadastrais, incluindo informações pessoais, como CPF e CEP.

Durante o processo de inscrição, também será necessário escolher o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês e espanhol.

Segundo o edital, os portões dos locais de prova do Enem 2026 serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. A aplicação das provas terá início às 13h30. No primeiro dia de exame, os candidatos poderão permanecer nas salas até as 19h. Já no segundo dia, o encerramento está previsto para as 18h30.

No primeiro dia, 8 de novembro, os candidatos realizam a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação).

Também respondem a 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

Já no segundo dia, 15 de novembro, o exame terá 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

O Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Com o resultado das notas do exame nacional, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Além disso, as notas do exame nacional também são aceitas por algumas universidades do exterior, com instituições em países europeus, como Portugal.

Na última segunda-feira (18), o MEC anunciou que os estudantes do último ano do ensino médio da rede pública terão inscrição automática do Enem a partir deste ano. Além disso, os locais de aplicação do exame nacional aumentarão em cerca de 10 mil escolas.

As medidas anunciadas estabelecem normas complementares para a execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Segundo a pasta, a política abrange o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e o próprio exame do ensino médio.

Com a inscrição automática, caberá ao estudante apenas confirmar sua participação, escolhendo a prova de língua estrangeira e eventuais recursos de acessibilidade.

De acordo com o MEC, a inscrição automática de alunos de escolas públicas e o aumento dos locais em cerca de 10 mil escolas têm como objetivo aumentar a participação dos estudantes na prova, que será incorporada à avaliação da educação básica.

CALENDÁRIO DO ENEM 2026

- Período de inscrição: 25 de maio e 5 de junho

- Pagamento da taxa de inscrição: 25 de maio a 10 de junho

- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro