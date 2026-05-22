SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal que estava casado havia 20 dias morreu após o carro em que eles estavam rodar na pista e ser atingido por uma caminhonete em uma rodovia de Itapira (SP).

Acidente ocorreu na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352) ontem, em Itapira, no interior de São Paulo. Paola Talhatelli, 18, e Mathias Ambrosini, 20, voltavam no sentido Jacutinga (MG) quando o veículo perdeu o controle.

Carro rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que vinha no sentido contrário. Paola estava no banco do passageiro e morreu no local, enquanto Mathias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, onde morreu horas depois.

Motorista da caminhonete teve apenas escoriações e fez teste do bafômetro. O exame deu negativo para ingestão de álcool, e a perícia foi chamada para apurar as causas do acidente.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas e devem ser liberados para a família no fim da tarde de hoje. A informação é do Serviço Funerário Itapirense.

Nas redes sociais, o fotógrafo contratado para registrar o casamento lamentou a morte do casal. "Eu sabia que estava registrando momentos que se tornariam lembranças eternas, mas não desse jeito", escreveu.