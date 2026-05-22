SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest e a Vunesp alteraram as datas dos vestibulares 2027 da USP e da Unesp após a divulgação do calendário do Enem 2026, nesta sexta-feira (22). As instituições ajustaram o cronograma para evitar coincidência entre as provas.

Na USP, a primeira fase foi antecipada de 15 de novembro ?data que coincide com o segundo dia do Enem? para 1º de novembro de 2026. A segunda etapa passou de 13 e 14 de dezembro para 6 e 7 de dezembro.

Já na Unesp, o vestibular foi adiado em três semanas. A primeira fase saiu de 1º de novembro para 22 de novembro. A segunda etapa foi transferida de 6 e 7 de dezembro para 13 e 14 de dezembro. O resultado final segue previsto para janeiro de 2027.

Tradicionalmente aplicado em dois domingos de novembro, o Enem não tinha uma janela de duas semanas sem sobreposição com vestibulares paulistas, dado o desenho dos calendários. Nas redes, candidatos já manifestavam preocupação com as datas, que poderiam conflitar também com provas da Unicamp.

Segundo as universidades, a mudança aumenta a possibilidade de o candidato disputar mais de um vestibular sem sobreposição de datas e reduz a pressão logística sobre locais de prova e equipes de aplicação.

As inscrições para o Enem vão de 25 de maio a 5 de junho, e as provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro.

Os períodos de inscrição seguem, por ora, sem alteração. Na USP, o cadastro vai de 17 de agosto a 9 de outubro. Na Unesp, de 4 de setembro a 8 de outubro.

CALENDÁRIO

FUVEST

- 1ª Fase: 1º de novembro de 2026

- 2ª Fase: 6 e 7 de dezembro de 2026

UNESP

- 1ª Fase: 22 de novembro de 2026

- 2ª Fase: 13 e 14 de dezembro de 2026