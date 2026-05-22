SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-prefeito de Lages (SC), Jair Júnior (Sem Partido), sofreu um acidente na noite de ontem na BR-116, em Santa Catarina. Segundo a polícia, o homem estava fugindo de agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas), que cumpriam um mandado de prisão contra ele.

BMW de Júnior bateu de frente com um caminhão no trecho da BR que passa pelo bairro de São Sebastião, em Lages. O acidente aconteceu pouco antes das 20h de ontem, segundo ocorrência do Corpo de Bombeiros.

Agentes do Gaeco que tentavam alcançar Júnior retiraram o homem de dentro do carro, que ficou parcialmente destruído e teve um princípio de incêndio. Segundo os bombeiros, quando eles chegaram ao local, encontraram o vice-prefeito do lado de fora do veículo com fraturas, e o motorista do caminhão sem ferimentos.

O vice-prefeito tinha suspeita de fratura em uma perna e uma fratura exposta no joelho da outra. Ele foi levado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, também em Lages. A rodovia ficou bloqueada por mais de uma hora para limpeza.

Mandado de prisão emitido contra Júnior era de 10 anos e 11 meses, pelo crime de violência contra a mulher. Segundo a Polícia Civil, a sentença por lesão corporal, cárcere privado, constrangimento ilegal e perseguição foi emitida ontem.

A decisão judicial também condenou Júnior a perder o cargo de vice. Um processo de impeachment foi aberto contra ele ainda em 2025, mas foi cancelado pela Justiça posteriormente.

O vice-prefeito responde por dois processos na Justiça. Um deles envolve violência contra uma ex-namorada e o outro é sobre depredação ao patrimônio público. Veja mais sobre eles abaixo.

Prefeitura afirmou que tomou conhecimento da ordem de prisão e que adotou "providências administrativas cabíveis" em relação ao vice-prefeito. As medidas em questão não foram divulgadas. "A administração municipal permanece à disposição dos órgãos competentes", diz trecho da nota.

Advogado do vice-prefeito afirmou que ele está internado na UTI, mas não comentou sobre o mandado contra o político. Ao UOL, Guilherme Ramos afirmou que Jair Júnior está "lúcido e orientado".

Em fevereiro de 2026, Jair Júnior foi denunciado pelo Ministério Público por agressão, sufocamento e rapto da ex-namorada. De acordo com o MP, a vítima deixou a residência do agressor após ter sofrido violência e foi para uma delegacia. Jair Júnior perseguiu a ex-namorada e chegou a atravessar o carro na frente da moto em que ela e a irmã estavam.

Na época do crime, o vice-prefeito foi preso em flagrante e libertado no dia seguinte, depois de pagar fiança. A prisão em flagrante aconteceu em março do ano passado.

A prisão levou à abertura de um processo de impeachment, que foi cancelado em seguida. A Justiça de Santa Catarina determinou o cancelamento do procedimento argumentando que a Câmara de Vereadores de Lages se baseou em uma lei que só pode ser aplicada a prefeitos.

Em outro processo, o MP acusou Júnior de dano ao patrimônio público após ele furar o pneu do carro da prefeita Carmen Zanotto (Cidadania). Ele teria cometido o crime para se vingar da mulher porque ela rompeu a aliança política com ele, segundo a investigação, que também é do ano passado.

Câmeras de segurança gravaram o crime. Elas mostram Jair Júnior entrando na prefeitura no feriado de Páscoa de 2025, indo até o carro usado por Carmen e cravando um prego no pneu. O caso está em andamento.

Na ocasião, o UOL buscou a defesa de Jair Júnior e o advogado dele informou que não se pronunciaria, já que o caso está em segredo de Justiça. O nome da vítima de violência doméstica foi omitido para preservar a sua identidade.