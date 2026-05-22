SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 37 anos foi encontrado morto em uma calçada, sem marcas de violência, na manhã de ontem. O óbito foi constatado na frente de uma farmácia na avenida do Cursino, zona sul de São Paulo.

O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao endereço, encontraram a vítima deitada sobre um colchão, aparentemente já sem vida.

Apesar da suspeita, ainda não há confirmação oficial de que o frio tenha sido a causa da morte. As menores temperaturas da capital ontem foram de 13°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado em seguida e constatou o óbito da vítima. A apuração sobre a causa da morte está, agora, sob responsabilidade do Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

A Prefeitura reiterou, em nota, que a Operação Baixas Temperaturas estava em funcionamento na noite de quinta-feira. Ainda segundo a nota, houve distribuição de 40 cobertores para pessoas em situação de rua na região.

A menor temperatura registrada na capital nesta manhã foi de 13,2°C, no bairro de Interlagos, zona sul da cidade. No estado, as máximas ficarão abaixo dos 20°C até o domingo, quando o sol volta a aparecer. Ainda assim, as madrugadas seguirão frias, com mínimas de 12°C a 14°C até o fim do mês, segundo o Climatempo.

Fim de semana vai ser de frio e chuva na capital. Um alerta de perigo para tempestades entra em vigor de amanhã até a manhã do domingo na capital e na maior parte do estado.