SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora e advogada Deolane Bezerra chorou durante audiência de custódia nesta quinta-feira (21) ao afirmar que foi presa "no exercício da profissão" na investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Presa preventivamente (sem prazo) durante a Operação Vérnix, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, ela teve a prisão mantida pela Justiça após a sessão.

Deolane foi detida na mansão onde mora, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde participou da audiência de custódia de forma virtual.

A prisão preventiva havia sido decretada pela 3ª Vara do Foro de Presidente Venceslau.

Em um dos momentos mais emocionados da audiência, a influenciadora chorou ao ouvir menções à filha de 9 anos, citada pela defesa no pedido para conversão da prisão preventiva em domiciliar.

"Excelência, eu fui presa no exercício da profissão. À época dos fatos, eu advogava. É um processo bem antigo, de 2019, 2020. Eu quero deixar bem claro, mesmo sabendo que aqui não se trata de mérito, que eu fui presa por estar advogando, por uma quantia de R$ 24 mil depositada em minha conta, por um cliente que consta no próprio relatório da polícia o meu acompanhamento ao cliente", afirmou.

Ela não informou na audiência quem seria o seu cliente, e o relatório da polícia também não menciona o assunto objetivamente. A investigação diz que a influenciadora participava do esquema de lavagem do dinheiro do PCC por meio de dinheiro recebido de uma transportadora ligada à cúpula da facção.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin do Splash UOL, publicada em 16 de maio de 2022, ela afirmou defender pessoas, e não facções, ao comentar sua atuação na área criminal. A influenciadora destacou que, como advogada criminalista, atende clientes independentemente das acusações e tem preferência por casos de grande repercussão.

Em audiência, Deolane afirmou que não sofreu ilegalidades durante o cumprimento do mandado, mas reclamou da apreensão de itens pessoais durante as buscas realizadas pelos policiais. "Acabaram levando itens pessoais que não dizem respeito a mim, do meu filho", afirmou.

Ela também informou possuir problemas psicológicos e disse que receitas médicas já haviam sido anexadas ao processo. Segundo a influenciadora, no entanto, não há doenças físicas nem limitações de mobilidade.

A advogada de defesa Josimary Rocha pediu a revogação da prisão preventiva ou a substituição da medida por prisão domiciliar. A defesa argumentou que Deolane é mãe de uma criança de 9 anos e citou entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de mulheres com filhos menores quando os crimes investigados não envolvem violência ou grave ameaça.

A representante do Ministério Público afirmou, por sua vez, que a audiência de custódia não teria competência para revisar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, defendendo apenas a homologação da medida.

Um representante da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil também participou da audiência e pediu o respeito às prerrogativas profissionais de Deolane como advogada.

A OAB-SP solicitou que o recolhimento da influenciadora ocorresse em sala de Estado-Maior ou, na ausência dessa estrutura, em prisão domiciliar, conforme prevê o Estatuto da Advocacia. A entidade também pediu que a Justiça considerasse a situação da filha menor da influenciadora com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Na manhã desta sexta-feira (22), Deolane deixou a Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte da capital paulista, para onde havia sido levada após a audiência de custódia, e foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado.

De acordo com as investigações, Deolane seria uma das principais integrantes do esquema, que utilizaria empresas de fachada, contas bancárias e patrimônio de alto padrão para ocultar recursos atribuídos à facção criminosa.

As investigações apontam que a influenciadora teria movimentado mais de R$ 7,6 milhões entre 2018 e 2022, além de realizar depósitos em espécie considerados atípicos. A polícia também afirma ter identificado vínculos financeiros entre ela e Everton de Sousa, apontado como operador financeiro do PCC.

Além de Deolane, familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, também foram alvos da operação.

Em nota, a defesa ainda afirma que Deolane é inocente. O advogado Rogério Nunes disse que os fatos "serão devidamente esclarecidos em momento oportuno".

"Consideramos desproporcionais as medidas firmadas em face de Deolane e esta banca de defesa seguirá cooperando tecnicamente com a Justiça para demonstrar a licitude de suas atividades na condição de advogada que é, confiando plenamente no discernimento, na razoabilidade e na imparcialidade do Poder Judiciário", acrescentou em nota.