SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu a escola estadual Professor Augusto Ribeiro de Carvalho nesta sexta-feira (22). A unidade, localizada no bairro Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, teve de ser evacuada, e as aulas foram interrompidas.

Segundo informações da Secretaria da Educação, não houve vítimas graves, porém duas alunas e uma servidora tiveram de ser atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) devido à inalação de fumaça, mas se encontram fora de risco.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio se iniciou por volta das 12h em uma sala de aula utilizada para o estoque de materiais, como livros, apostilas e carteiras. Já a Secretaria da Educação afirma que o fogo começou em um local destinado ao armazenamento de produtos de limpeza.

O fogo foi atendido por seis viaturas dos bombeiros, que conseguiram extinguir as chamas em menos de uma hora após o início.

A Polícia Militar de São Paulo declarou a ocorrência como finalizada às 13h48, após terminarem a fase de rescaldo.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, alunos aparecem removendo carteiras da sala em chamas utilizando blusas para cobrir o rosto devido à fumaça. Em nota, a Secretaria da Educação afirma que a Unidade Regional de Ensino e a escola seguem colaborando com as investigações e que "técnicos do Serviço de Obras e Manutenção Escolar (SEOM) da URE e da Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) avaliam as intervenções necessárias".

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