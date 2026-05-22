SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 60 pessoas da localidade afetada pela explosão no Jaguaré na semana passada protestam hoje na região.

Moradores bloqueiam a avenida Presidente Altino cobrando ações do governo estadual e da Sabesp. A via foi interrompida com pneus, caixas e entulho na zona oeste de São Paulo.

Famílias alegam que foram impedidas de acessar o hotel onde estavam provisoriamente. Os manifestantes ainda relatam que foi oferecido um aluguel social de R$ 800 para aqueles que seguem desabrigados por conta da explosão na rede de gás na semana passada após uma obra da Sabesp. Ao UOL, um morador relatou que sem a possibilidade de ir ao hotel e sem dinheiro não tem para onde ir.

Corpo de Bombeiros e CET foram acionados para a manifestação. A Polícia Militar também monitora a ocorrência na zona oeste.

O UOL tenta contato com a Sabesp e com o Governo de São Paulo. Havendo manifestação, este texto será atualizado.