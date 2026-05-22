SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O frio deve continuar em São Paulo nos próximos dias, mas sem previsão de temperaturas extremas na capital. A tendência é de tardes um pouco mais amenas ao longo da próxima semana, embora as manhãs sigam frias e o tempo ainda tenha períodos de chuva.

A chuva perde força depois do fim de semana. Segundo dados do Climatempo, o sábado (23) deve ser o dia mais chuvoso, com acumulado de 60,2 mm e máxima de apenas 19°C. No domingo (24), a chuva continua, mas já diminui de intensidade, com previsão de 25 mm e temperatura chegando a 21°C.

As temperaturas continuam baixas durante as manhãs. Entre domingo e sexta-feira (29), as mínimas previstas variam entre 12°C e 15°C, o que mantém a sensação de frio principalmente no início do dia e durante a noite.

As tardes devem ficar menos geladas ao longo da semana. Depois do sábado mais frio, as máximas voltam gradualmente para a faixa entre 20°C e 23°C entre segunda (25) e terça-feira (26). Na quarta (27) e quinta (28), os termômetros devem oscilar entre 19°C e 21°C.

O tempo começa a firmar na segunda metade da semana. A previsão indica redução das chuvas a partir de quinta-feira (28), quando o acumulado esperado cai para zero. Mesmo assim, o céu deve continuar bastante nublado, com muitas nuvens e poucas aberturas de sol.

Mesmo assim, o frio ainda deve persistir nos próximos dias. "Os dias serão marcados por baixa amplitude térmica", aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

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Veja a variação de temperatura para os próximos dias:

Sábado (23): entre 14°C e 19°C

Domingo (24): entre 14°C e 21°C

Segunda-feira (25): entre 15°C e 20°C

Terça-feira (26): entre 15°C e 23°C

Quarta-feira (27): entre 14°C e 21°C

Quinta-feira (28): entre 12°C e 19°C

Sexta-feira (29): entre 13°C e 20°C

Sábado (30): entre 14°C e 22°C