SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos (SP), após capotar o carro propositalmente com a própria filha, de 7 anos.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Antes de capotar o carro, ele teria feito uma chamada para a ex-esposa e ameaçado provocar o capotamento com a filha do casal no veículo.

Segundo a mãe da criança, o suspeito não aceitava a separação. Em uma chamada de vídeo, o homem mandou que a filha se despedisse da mãe e afirmou que estava em alta velocidade na rodovia.

O caso aconteceu no km 141 da rodovia, sentido Rio de Janeiro. O homem pegou a criança para uma visita regular. Após receber a ligação, a mãe acionou a polícia.

À TV Vanguarda, a mãe da criança também disse que a menina ficou submersa na água até a chegada do resgate. O estado de saúde da menina, que foi levada ao Hospital Municipal da Vila Industrial, não foi divulgado.

Policiais rodoviários federais foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegarem ao local, foram informados pela Polícia Militar de que se tratava de um caso de sequestro da criança cometido pelo pai.

O homem realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado positivo para a presença de álcool no organismo. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos como tentativa de homicídio contra menor de 14 anos.