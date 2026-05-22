SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Taiara Talhatelli, mãe de Paola Talhatelli, afirmou estar "sem palavras" após a filha e o genro morrerem em um acidente de carro em Itapira (SP). O casal havia se casado há 20 dias.

Manifestação ocorreu em publicação no Instagram. "Sem palavras para esse momento tão difícil. Mais sei que Deus sabe de todas as coisas , vcs realizaram o sonho de se casar, no local e do jeito que queriam. Hoje com tristeza em meu coração me despeço de vocês. Mas não é um adeus e sim um até breve", escreveu ela.

Acidente ocorreu na rodovia Virgolino de Oliveira (SP-352) ontem, em Itapira, no interior de São Paulo. Paola Talhatelli, 18, e Mathias Ambrosini, 20, voltavam no sentido Jacutinga (MG) quando o veículo perdeu o controle.

Carro rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que vinha no sentido contrário. Paola estava no banco do passageiro e morreu no local, enquanto Mathias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, onde morreu horas depois.

Motorista da caminhonete teve apenas escoriações e fez teste do bafômetro. O exame deu negativo para ingestão de álcool, e a perícia foi chamada para apurar as causas do acidente.

Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas e devem ser liberados para a família no fim da tarde de hoje. A informação é do Serviço Funerário Itapirense.

Nas redes sociais, o fotógrafo contratado para registrar o casamento lamentou a morte do casal. "Eu sabia que estava registrando momentos que se tornariam lembranças eternas, mas não desse jeito", escreveu.