RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou nesta sexta-feira (22) uma fazenda clandestina de criptomoedas instalada nos fundos de um mercado no Complexo do Lins, na zona norte da capital fluminense. O espaço foi localizado durante mais uma fase da Operação Contenção, que mira traficantes do CV (Comando Vermelho), investigados por controlar o tráfico na região.

Segundo os investigadores, a estrutura era usada para mineração de bitcoins e outras moedas digitais por meio de ligações improvisadas de energia elétrica. No local, os agentes encontraram dezenas de computadores ligados e operando simultaneamente. Os equipamentos eram usados no processamento e validação de transações de criptomoedas, atividade conhecida pelo alto consumo de energia.

Durante a operação, dez pessoas foram presas. Policiais também apreenderam drogas, celulares e equipamentos eletrônicos, além de recuperarem veículos roubados. Um homem apontado como gerente do tráfico da comunidade da Camarista foi baleado durante confronto com agentes e está internado sob custódia em um hospital da região.

A ação foi realizada pela Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) e pela 26ª DP (Todos os Santos), com apoio de equipes de diferentes departamentos da Polícia Civil.

As investigações apontam que traficantes do CV mantinham um núcleo criminoso estruturado no Complexo do Lins, responsável por tráfico de drogas, roubos de veículos, assaltos a pedestres e ataques a instituições bancárias.

De acordo com a Draco, os criminosos monitoravam em tempo real a movimentação das forças de segurança nos acessos à comunidade. As apurações indicam que integrantes do grupo utilizavam canais restritos de comunicação para compartilhar alertas sobre operações policiais, deslocamento de viaturas e ações de blindados e aeronaves.

Golpe da falsa central telefônica

A operação também cumpriu mandados contra suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no golpe da "falsa central telefônica". Uma mulher investigada por participação no esquema foi presa durante a ação.

Segundo a investigação, conduzida em parceria com a Polícia Civil do Piauí, os criminosos se passavam por funcionários do setor de segurança de bancos para convencer vítimas de que suas contas haviam sido comprometidas. A partir disso, induziam os clientes a entrar em contato com uma central clandestina controlada pela quadrilha.

Com o acesso aos dados bancários e aplicativos financeiros das vítimas, os suspeitos conseguiam realizar transferências e outras movimentações fraudulentas. A polícia busca agora identificar outros integrantes do grupo e rastrear ativos financeiros ligados ao esquema.