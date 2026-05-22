SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mãe assistiu, em chamada de vídeo, ao ex-companheiro capotar o carro, supostamente de propósito, com a filha do casal, de sete anos, no interior do veículo.

O caso ocorreu na última quarta-feira (20) na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos (SP), e a chamada teria sido feita pelo próprio pai da menina.

O homem, de 43 anos, acabou preso, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que encontrou o veículo em uma vala no km 141 da pista, sentido Rio de Janeiro, depois que a mulher acionou a polícia.

O resgate da concessionária CCR levou a criança com ferimentos e a encaminhou ao Hospital Municipal de São José dos Campos.

Conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o motorista realizou o teste de bafômetro, que detectou a presença de álcool no organismo.

"Foi desesperador", afirmou a mulher, em entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba.

Segundo a PRF, durante a ligação, o homem aparecia dirigindo em alta velocidade e de forma perigosa, enquanto a filha estava no banco dianteiro do automóvel.

Na entrevista, a mãe afirma que conseguiu entender que o pai da menina dizia estar acelerando na Dutra e que era para a criança "dar tchau para a mamãe".

"Conforme ele foi falando isso, eu já olhei o cinto, o detalhe do cinto, daí eu olhei o vidro lá atrás, para ver se eu conseguia uma referência da velocidade que ele estava, daí quando ele puxou o celular ele falou 'olha eu estou a 100 km por hora, olha só o que vai acontecer'", contou.

Na sequência, a mulher disse ter visto mato e que a imagem sumiu.

A PRF confirmou que, durante a transmissão, o homem manifestou a intenção de provocar um acidente, quando a ligação foi interrompida de forma abrupta.

Segundo a mãe, após o capotamento, a filha estava embaixo d'água, com terra no ouvido, no nariz e na boca.

Ela também afirmou que o pai disse não ter socorrido a criança, que teria sido retirada do veículo por outra pessoa.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa. À TV Vanguarda o advogado do pai da criança disse que repudia as acusações e que o seu cliente estava exercendo direito de ficar com a filha.

A defesa também afirmou, segundo a emissora, que uma testemunha teria confirmado que um caminhão teve um pneu estourado na rodovia e que isso o assustou. Disse ainda que o pai socorreu a criança.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o homem teria sequestrado a filha e realizado ameaças contra a criança para a ex-companheira durante a chamada de vídeo.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de São José dos Campos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra menor de 14 anos na Polícia Civil.