SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os paulistanos que vão acompanhar os shows da Virada Cultural neste sábado (23) devem enfrentar um clima incômodo para eventos ao ar livre. Isso porque os institutos de meteorologia preveem clima frio e chuvoso até o domingo (24), quando a virada se encerrará.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a emitir um alerta laranja, de perigo, para tempestade em praticamente todo o estado de São Paulo válido até a manhã de domingo.

A previsão é de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em relação à temperatura, os institutos preveem mínima de 14°C e máxima na casa dos 19°C neste sábado, cenário semelhante ao desta sexta (22), quando a máxima registrada pelo Inmet foi de 16,1°C ao meio-dia na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital. A mínima foi de 13,2°C de madrugada.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esse cenário é provocado pela propagação de instabilidades associadas a um cavado, área de baixa pressão nos médios e altos níveis da atmosfera.

No restante do estado, a situação não será diferente. A Climatempo também indica um sábado de tempo bastante instável, com chuva frequente desde cedo em áreas do interior, sul, litoral, Grande São Paulo e nordeste paulista. Os maiores acumulados podem ocorrer em regiões como Bauru, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Grande São Paulo, com risco de alagamentos e transtornos urbanos.

A Climatempo também prevê que no Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais a circulação de umidade favorecerá pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade, podendo ser mais fortes no litoral capixaba e extremo sul mineiro. As temperaturas seguem mais baixas devido ao tempo fechado e à persistência do ar frio.

Além dessas regiões do Sudeste, os estados do Sul e grande parte de Mato Grosso do Sul também devem enfrentar tempo severo neste sábado, com previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em vários locais.

No Rio Grande do Sul ainda pode ocorrer geada no sudoeste, na fronteira com o Uruguai. E o mar permanece agitado no litoral catarinense e paranaense.

Outros pontos com previsão de chuva neste sábado é na região Norte do país, no litoral baiano, a partir de Salvador rumo ao sul, e no litoral nordestino entre Sergipe e Alagoas. Como são regiões que já vêm sofrendo com o acúmulo de chuva, precipitação até moderada pode causar problemas para a população.