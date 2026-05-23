SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paola Talhatelli, 18, e Mathias Ambrosini, 20, que morreram em um acidente de carro em Itapira (SP) 20 dias após se casarem, serão velados e enterrados juntos neste sábado.

Velório do casal começou às 6h no Cemitério Parque Municipal da Paz, em Itapira. O sepultamento dos dois está previsto para as 10h, no mesmo local, segundo as funerárias Itapirense e São Luiz.

Paola e Mathias estavam casados havia 20 dias. A mãe da jovem, Taiara Talhatelli, disse que a cerimônia foi a realização de um sonho dos dois. "Hoje com tristeza em meu coração me despeço de vocês. Mas não é um adeus e sim um até breve", escreveu ela nas redes sociais.

Acidente ocorreu na rodovia Virgolino de Oliveira (SP-352), na quinta-feira, em Itapira, no interior paulista. Paola e Mathias voltavam no sentido Jacutinga (MG) quando o veículo perdeu o controle.

Carro rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que vinha no sentido contrário. Paola estava no banco do passageiro e morreu no local, enquanto Mathias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, onde morreu horas depois.

Motorista da caminhonete teve apenas escoriações e fez teste do bafômetro. O exame deu negativo para ingestão de álcool, e a perícia foi chamada para apurar as causas do acidente.

Nas redes sociais, o fotógrafo contratado para registrar o casamento lamentou a morte do casal. "Eu sabia que estava registrando momentos que se tornariam lembranças eternas, mas não desse jeito", escreveu.