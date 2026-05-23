SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alerta de ressaca para o Rio de Janeiro emitido quinta-feira pela Marinha segue valendo para hoje. Ontem, parte do calçadão na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste da cidade, foi levada pelas ondas.

Alerta de ressaca para Rio de Janeiro segue valendo para hoje. O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que o aviso de ressaca emitido pela Marinha vale desde as 12h de quinta-feira até este sábado.

Ondas de até 3 metros atingem a orla da cidade. A ressaca provocou estragos na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste da cidade, na sexta-feira. Parte do calçadão foi levada pelas águas, abrindo um buraco no local.

Orla da região tem histórico de problemas. Em 2017, a destruição provocada pela maré custou R$ 14,5 milhões em obras de contenção do calçadão.

Prefeitura do Rio faz avaliação dos danos para iniciar restauração. A administração disse que equipes das secretarias municipais de Conservação e de Infraestrutura vão definir um cronograma para as intervenções necessárias. Os trabalhos serão feitos após encerrado o alerta da ressaca, para garantir a segurança dos trabalhadores.

Ciclovia Tim Maia foi interditada por causa da Ressaca. Segundo o Centro de Operações Rio, a interdição, que começou na noite de quinta-feira (21), vale para o trecho entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, na Zona Sul.

Com alerta de ressaca, COR-Rio reforça orientações de segurança:

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Evitar banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca

Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso

Frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

Evitar pedalar na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia

Em caso de acidentes no mar, não tentar resgatar vítimas por conta própria. Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.