SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora e advogada Deolane Bezerra teve regalias em penitenciária na capital paulista, acusa sindicato da polícia penal de São Paulo em ofício enviado à Secretaria de Administração Penitenciária. Governo estadual e OAB dizem que procedimentos seguiram legislação.

Sindicato da Polícia Penal de São Paulo questiona governo estadual sobre tratamento dado à influenciadora. O Sinppenal encaminhou à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) o ofício 019/2026, de 22 de maio, apontando regalias concedidas à advogada Deolane Bezerra durante detenção provisória dela na Penitenciária Feminina de Santana, na capital paulista.

Deolane teve cela especial, diz sindicato. O local foi reformado e, segundo apontou o Sinppenal, é uma área reservada para consultas médicas.

Influenciadora também recebeu cama e roupa de cama diferentes do padrão válido às demais detentas na penitenciária. A influenciadora teve ainda chuveiro elétrico privativo e um cardápio de refeição mais variado e diverso que o dado às demais detentas.

Esse tipo de situação levanta preocupações quanto à legalidade do tratamento dado a uma detenta acusada de ligação com o crime organizado e, principalmente, com a imagem pública de uma instituição que é indispensável para a segurança pública. Fábio Jaba, presidente do Sinppenal

Secretaria de Administração Penitenciária diz que padrão para Deolane seguiu legislação. O órgão aponta que ela tem registro ativo como advogada, o que permite condições diferentes.

Ordem dos Advogados do Brasil diz que lei permite tratamento diferente. A OAB-SP respondeu por nota que existe previsão legal no Estatuto da Advocacia para que advogados presos preventivamente, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença, sejam recolhidos em sala de Estado-Maior ou, na ausência, em local equivalente, separado dos presos comuns.

A Comissão de Prerrogativas da OAB SP acompanha o caso envolvendo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra no âmbito da defesa das prerrogativas profissionais previstas em lei, e não por qualquer privilégio pessoal. OAB, em nota

Penitenciária Feminina de Santana opera com superlotação, diz Sinppenal. A unidade tem capacidade para 2.686 detentas, mas abriga 2.822, segundo números do sindicado da polícia penal. O efetivo na unidade é de 247 policiais penais, dos quais 171 mulheres atuam na carceragem.

Sindicato quer abertura de procedimento disciplinar. O pedido é que o processo seja enviado à Corregedoria da Polícia Penal e ao Ministério Público.

Deolane Bezerra foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. A transferência para o interior paulista ocorreu na noite de ontem. Lá, ela aguarda decisão sobre prisão preventiva por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado.

Deolane divide cela especial de 9 m² com advogada em presídio superlotado no interior de SP. Por ser também advogada, ela tem direito a um tratamento diferenciado na prisão.

Influenciadora foi presa na quinta-feira. Ela foi alvo da Operação Vérnix, da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).