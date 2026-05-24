SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jatinho saiu da pista e teve a asa quebrada durante o pouso no Aeroclube de Santa Catarina, localizado no bairro Sertão do Maruim, em São José, por volta de 8h, deste domingo (24).

A aeronave havia decolado de Jundiaí, interior de São Paulo, às 6h48. Apenas o piloto estava no jatinho, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

A asa direita da aeronave, onde fica o armazenamento do combustível, quebrou durante o incidente.

Houve vazamento de combustível e os bombeiros usaram espuma de combate a incêndio para reduzir a dispersão de vapores inflamáveis e evitar um possível incêndio.

O piloto foi avaliado pelas equipes de atendimento pré-hospitalar no local da ocorrência. Ele não teve ferimentos.

Uma empresa especializada foi acionada pelo Aeroclube de Santa Catarina para realizar a retirada do combustível restante na aeronave, bem como o armazenamento adequado do material.

A aeronave é um Cessna Aircraft, fabricada em 1998, com oito lugares, incluindo o do piloto. Tem Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade válida até julho deste ano e está em nome de uma empresa de investimentos.

As causas do incidente serão apuradas.