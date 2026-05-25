SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro capotou e caiu no rio Tamanduateí, na madrugada desta segunda-feira (25), após acidente envolvendo outros dois veículos na avenida do Estado, no viaduto de acesso à avenida Rangel Pestana, em São Paulo.

O Corpo de Bombeiros faz no início desta manhã uma operação para retirar o carro, que ficou submerso, e resgatar possíveis vítimas. Seis equipes da corporação foram para o local.

Os bombeiros usam equipamentos como guincho, luminárias especiais e uma escada para tentar o resgate. Apenas a roda do carro é vista no rio, que é poluído e sem condições de navegabilidade.

A pista expressa da avenida do Estado, no sentido Santana, foi bloqueada por causa do acidente e há congestionamento no local.