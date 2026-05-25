O dia 25 de maio é o Dia da África, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em referência à criação da Organização da Unidade Africana (OUA), em 1963.

O babalaô (sacerdote de candomblé) Ivanir dos Santos, pedagogo, pesquisador brasileiro, doutor em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), destaca algumas dessas palavras e seus significados:

Aluá: Bebida fermentada

Axé: Energia, força vital ou saudação

Bagunça: Desordem, confusão

Berimbau: Instrumento musical de corda

Bunda: Nádegas

Caçula: Filho mais novo

Cafuné: Carinho na cabeça, acariciar

Dengo: Manha, carência

Fubá: Farinha de milho

Moleque: Menino

Quitanda: Pequeno comércio de hortaliças ou mercado

Samba: Gênero musical e dança

Xodó: Pessoa muito querida, apego

O trabalho de Ivanir dos Santos é reconhecido pela defesa dos direitos humanos, pelo combate ao racismo e à intolerância religiosa.

Ajuste fonético

O filólogo e linguista brasileiro Ricardo Stavola Cavaliere, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), disse à Agência Brasil que o português do Brasil tem um vasto vocabulário de origem africana que cobre várias áreas da atividade social. Entre elas, citou "vatapá", "dendê", "moqueca" e "farofa" na culinária; "berimbau" e "cuíca" na música; "chimpanzé" e "camundongo" na fauna.

Cavaliere ocupa a cadeira número 8 na ABL, para a qual foi eleito em abril de 2023.

Segundo ele, normalmente essas palavras mantêm no português o significado da língua de origem, mas há casos como samba, que sofreu alteração semântica em português: de um tipo de dança passou a designar um gênero musical.

Evidentemente, as palavras de origem africana sofreram ajuste fonético ao ingressar no léxico do português, comentou.

No trato familiar, o professor Cavaliere citou a palavra dengo para designar a noção de carinho e afeto, além de caçula, que se refere ao filho mais novo. Segundo ele, a inclusão de palavras africanas no âmbito da família decorre da intensa presença de mulheres escravizadas nas atividades domésticas a partir do Primeiro Império.

A palavra cafuné, por exemplo, vinda do quimbundo e que designa o ato de coçar ou acariciar a cabeça, é típica dessa relação íntima de mulheres africanas no ambiente das famílias brasileiras no século 19.

Origens

De acordo com o filólogo, inicialmente, as línguas que mais forneceram palavras foram o quimbundo, o umbundo e, em menor medida, o quicongo. São as línguas que chegaram com o largo fluxo do tráfico escravagista a partir da segunda metade do século 16.

A presença do quimbundo era tão expressiva que motivou o padre jesuíta Pedro Dias a escrever uma gramática dessa língua, publicada em 1697. A finalidade era facilitar seu aprendizado pelos padres que cumpriam missão no Brasil.

A partir do século 18, intensificou-se o tráfico de pessoas escravizadas de etnia iorubá ou nagô, o que propiciou o aumento de palavras desse tronco linguístico, destacou Cavaliere.

Tais palavras são frequentes na denominada língua de santo, presente nos cultos do candomblé, tais como orixá, babalorixá, Ogum etc..

Angola

O pesquisador angolano Geovany Fernandes-Cattuco, ou simplesmente Gio Cattuco, como é mais conhecido nas redes sociais, é um criador de conteúdo digital que ganhou notoriedade por produzir conteúdos focados na expansão, valorização e divulgação da cultura angolana e africana.

Um de seus principais focos de trabalho diz respeito à origem das palavras angolanas que acabaram sendo adotadas no vocabulário brasileiro. Alguns exemplos são as palavras "dengo", que em português significa doçura, carinho, atenção, originária do termo ndengu, falado na língua kikongo, ou quicongo.

Dessa mesma língua vem a palavra "muvuca", derivada de mvuca, cujo significado é aglomeração.

Da língua kimbundu, ou quimbundu, resultaram várias palavras inseridas no vocabulário brasileiro, entre elas cambada (do termo dikamba), cujo significado é amigo ou companheiro; capanga (kubanga), que significa lutar; babá (do verbo kubaba), equivalente a acalentar ou embalar uma criança para adormecer; beleléu (mbalale), sinônimo de sepultura ou campa em que se enterram as pessoas mortas; e caçamba (kisambu), espécie de cesto grande.

