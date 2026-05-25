SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um final de semana nublado e chuvoso, o frio deve continuar nesta segunda-feira (25) em São Paulo. O dia deve ser de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e as temperaturas devem variar de 15°C a 18°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Ao longo do dia, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, o sol pode aparecer entre nuvens, mas sem força suficiente para provocar elevação expressiva das temperaturas.

O cenário é típico para o final do mês de maio, marcando as semanas finais do outono. De acordo com o banco de dados do CGE, maio de 2026 acumulou até o momento a média de 53 milímetros de chuva, dentro do previsto para o mês (54,1mm).

O Inmet também prevê chuvas isoladas na metade sul do estado de São Paulo, Vale do Paraíba, leste de Minas Gerais e no Espírito Santo e Rio de Janeiro. "As temperaturas máximas seguem em torno de 32°C no noroeste paulista, enquanto as mínimas podem chegar a 12°C no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais", diz o órgão, em comunicado.

Ainda segundo o instituto, a formação de um ciclone extratropical deve trazer temporais para todo o Sul do país nesta segunda.

"Essa instabilidade favorece pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo na porção oeste da região, que avançam ao longo de todo dia, intensificando-se ao longo da tarde e da noite", afirma o Inmet. Na serra catarinense, os termômetros podem chegar ao mínimo de 10°C.

Também há previsão de grandes acumulados de chuva para quase toda a região Norte do país, com destaque para o Amazonas e a ilha de Marajó. Há possibilidade de chuva isolada em toda a faixa litorânea do Nordeste, em especial o noroeste do Maranhão e o Recôncavo Baiano.

No Centro-Oeste, a chuva atinge o centro-sul do Mato Grosso do Sul, e o noroeste do Mato Grosso. Nas demais áreas da região, o tempo deve permanecer predominantemente nublado, segundo o Inmet.