SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio) começam nesta segunda-feira (25) e seguem abertas até o dia 5 de junho.

Neste ano, pela primeira vez, estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública terão a inscrição realizada de forma automática. Segundo o MEC (Ministério da Educação), a medida busca ampliar a participação dos concluintes no exame nacional.

O Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Com o resultado, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Para auxiliar os candidatos, a Folha reuniu algumas dúvidas e respostas sobre o Enem 2026, incluindo informações sobre calendário, valor da taxa, prazos e orientações sobre o exame nacional. Confira abaixo:

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QUAL É O PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA O ENEM 2026?

O período de inscrições para o Enem 2026 vai de 25 de maio a 5 de junho. Confira o passo a passo:

O candidato deve acessar a Página do Participante, no site do Inep, com acesso por meio de uma conta Gov.br.

Após o login, o candidato precisará preencher os dados cadastrais, incluindo informações pessoais, como CPF e CEP, e outras informações solicitadas.

Durante o processo de inscrição, o candidato deve escolher o idioma da prova de língua estrangeira: inglês ou espanhol.

Em seguida, o estudante deve gerar a guia de pagamento da taxa de inscrição.

A inscrição só será confirmada depois do pagamento da taxa.

QUANTO CUSTARÁ A TAXA DE INSCRIÇÃO?

A taxa de inscrição será de R$ 85, mesmo valor cobrado na edição anterior do exame.

O prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado. Mesmo os candidatos beneficiados com a gratuidade deverão confirmar a participação por meio da inscrição até 5 de junho.

QUAL É A DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM 2026?

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro.

Segundo o edital publicado pelo MEC (Ministério da Educação), os portões dos locais de prova do Enem 2026 serão abertos às 12h. Eles serão fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A aplicação das provas terá início às 13h30.

No primeiro dia, os candidatos poderão permanecer nas salas até às 19h. Já no segundo dia, o encerramento está previsto para às 18h30.

COMO VAI FUNCIONAR A INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA?

Segundo o MEC, os estudantes que estão no 3º ano do ensino médio na rede pública terão inscrição automática.

Com isso, o candidato terá apenas que confirmar sua participação no Enem 2026 na Página do Participante, no site do Inep.

Após o login, o candidato confirma, escolhe a prova de língua estrangeira e eventuais recursos de acessibilidade.

COMO SERÃO DIVIDIDOS OS DIAS DE PROVAS?

No primeiro dia, 8 de novembro, os candidatos realizam a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação).

Também respondem a 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

Já no segundo dia, 15 de novembro, o exame terá 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

CALENDÁRIO DO ENEM 2026

- Período de inscrição: 25 de maio a 5 de junho

- Valor da taxa de inscrição: R$ 85

- Pagamento da taxa de inscrição: 25 de maio a 10 de junho

- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro