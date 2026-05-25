SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupamento de Bombeiros Marítimo faz buscas por um casal que desapareceu após sair para navegar em uma moto aquática em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

A operação de busca começou na noite de ontem nas proximidades da Praia de Ponta das Canas. A corporação informou que o caso envolve um homem e uma mulher que estavam com um grupo de amigos em uma confraternização dentro uma embarcação momentos antes do desaparecimento. As identidades deles não foram divulgadas.

Casal deixou a festa por volta das 15h e não avisou para onde iria. De acordo com os relatos preliminares repassados aos bombeiros, os dois deixaram o grupo para passeio na moto aquática sem definir um destino.

Grupo percebeu a ausência no fim da tarde, quando a embarcação voltou para a marina. Socorristas foram acionados enquanto os próprios amigos também voltaram ao mar em uma embarcação particular para fazer buscas iniciais perto do último ponto conhecido.

Trabalhos continuam hoje, sem confirmação de localização das vítimas. A Polícia Civil também encaminhou na manhã de hoje o registro oficial do caso, com dados complementares. A documentação foi usada para apoiar o planejamento das equipes que atuam na região.

O celular de um deles teria ficado no interior da moto aquática. A baixa carga de bateria, no entanto, dificultou tentativas de rastreamento e contato.