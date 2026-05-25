SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clarisse Ganley, mãe do influenciador Gabriel Ganley que morreu no sábado (23), classificou o caso como uma fatalidade e lamentou a morte do filho nas redes sociais. "Nesse momento de tanta dor, nós, família, amigos, atletas, parceiros, patrocinadores e treinadores estamos nos apoiando para termos força e conforto em nossos corações", disse a mulher.

Clarisse, que também é influenciadora, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte neste domingo (24). No mesmo relato, ela afirmou que o filho será cremado às 11h desta segunda-feira (25) e pediu orações pelo influenciador.

A mãe também mencionou o treinador Marcelo Cruz, agradecendo o apoio e pedindo que ele seja o guardião do legado deixado pelo filho. "Obrigada por tudo, e contamos com você para levar o legado do nosso menino adiante", escreveu.

Gabriel Ganley era um dos maiores produtores de conteúdo de toda a indústria fitness brasileira e somava mais de 1,6 milhão de seguidores em suas redes sociais.

A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. Uma das hipóteses seria uma crise de hipoglicemia, condição caracterizada pela falta de açúcar (glicose) no sangue.

A morte foi divulgada inicialmente pela Integralmedica, empresa que patrocinava o produtor de conteúdo. Em publicação no Instagram oficial da marca, a empresa prestou homenagem afirmando que Ganley deixou sua marca por onde passou, destacando seu carisma, presença e paixão pela vida.