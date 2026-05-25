SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista argentino, de 63 anos, foi preso no domingo (24) após fotografar uma criança de sete anos em um trem turístico, no Campo das Vertentes (MG), e enviar as imagens com comentários racistas por aplicativo.

O homem fotografou uma criança negra e enviou mensagens racistas pelo celular. O caso aconteceu durante passeio de Maria Fumaça entre Tiradentes e São João del-Rei.

A mãe da criança foi avisada por passageiros sobre o caso. A mulher, de 32 anos, natural de Nova Iguaçu (RJ), questionou o homem sobre a denúncia e pediu que lhe entregasse o celular.

Uma das frases mencionava "levá-lo como escravo". A mãe da criança confrontou o homem, que desbloqueou o celular. Ela encontrou fotos e vídeos do filho em uma conversa em espanhol sobre a cor da pele do menino. Em um trecho, ele insinuou que poderia levá-lo para ser escravo.

Funcionários da segurança do trem e passageiros contiveram o argentino até a chegada da PM. O 38º Batalhão de Polícia Militar foi acionado e prendeu o homem em flagrante pelo crime de racismo. O celular dele foi apreendido.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou o homem teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de injúria racial. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça.

Como o nome do argentino não foi divulgado pela polícia, o UOL não conseguiu localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.