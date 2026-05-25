SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atestado de óbito do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, que morreu no último sábado (23) na zona leste de São Paulo, aponta para a morte por cardiomiopatia hipertrófica.

Causa da morte ainda é investigada. O documento menciona a morte súbita cardíaca devido ou como consequência de uma cardiomiopatia hipertrófica.

Doença do coração deixa músculo cardíaco anormalmente espesso. Esse espessamento pode dificultar a passagem do sangue, alterar os batimentos cardíacos e aumentar o risco de arritmias. Em muitos casos, a doença é hereditária.

Sintomas mais comuns incluem:

falta de ar;

dor no peito;

palpitações;tontura;

desmaios;e cansaço.

Ganley foi encontrado na cozinha por um amigo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao UOL que não foram encontrados sinais de violência no local.

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (23), na Rua da Mooca, na zona leste da capital. A vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. Não foram encontrados sinais aparentes de violência. Secretaria de Segurança Pública, em nota enviada ao UOL

Perícia foi feita no local, e a polícia trata a morte como "suspeita, súbita". O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no bairro Parque São Lucas, na zona leste.

Fisiculturista e influenciador teve a morte confirmada no sábado pela Integralmedica, marca que o patrocinava. Procurada pelo UOL, a empresa afirmou que a causa está sendo investigada.

Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente. Integralmedica, em comunicado

Ganley tinha 1,6 milhão de seguidores no Instagram e 1 milhão no TikTok. Ele compartilhava rotina de treinos e alimentação, com foco no fisiculturismo.

A morte gerou comoção de famosos nas redes sociais. Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia em 2025, publicou mensagem de despedida. O surfista Ítalo Ferreira, a jogadora do Corinthians Vic Albuquerque e o streamer Nobru também lamentaram. O perfil de Ganley recebeu comentários em publicações antigas após a morte.

Clarisse Ganley se manifestou em uma publicação no Instagram. "O Gabriel foi um meteoro. Sua passagem aqui na Terra foi rápida, intensa e indescritível. Ele foi movido pelo amor ao esporte, aos fãs, aos amigos, à família e, sobretudo, ao fisiculturismo. Sua garra, seu carisma, sua energia e sua forma de engolir a vida jamais se apagarão", escreveu ela.

"O legado Ganley permanecerá vivo dentro de cada um de vocês, que tornaram possível a realização do sonho de um moleque carioca, que desde pequeno dizia pra mãe que ia ser imenso", disse Clarisse Ganley, mãe de Gabriel.