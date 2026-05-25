SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga o furto de um relógio Cartier Panthère Steel, avaliado em cerca de R$ 28 mil, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. A influenciadora Amanda Castanha relatou o episódio em vídeo publicado nas redes sociais.

O relógio teria desaparecido após passar pela esteira de raio-X do terminal. Amanda conta que o caso aconteceu na madrugada do sábado (23), por volta das 5h30, quando desembarcava de um voo vindo dos Estados Unidos.

Segundo o relato, ao passar pelo controle de segurança, uma funcionária do aeroporto a abordou para informar que gravações não eram permitidas naquele local, sem que a influenciadora tivesse se identificado ou acionado qualquer câmera.

Ainda segundo o vídeo, durante a revista de corpo, a mesma funcionária permaneceu observando-a de maneira insistente. O marido da influenciadora teria visto a funcionária sinalizando, na tela do raio-X, os objetos da bandeja com os pertences do casal para outro colaborador. O funcionário teria se afastado por alguns segundos com o objeto fora do campo de visão do casal.

A ausência do relógio só foi percebida quando Amanda chegou em casa. Ao abrir a bolsa, disse ter encontrado a caixa da peça aberta e o relógio já não estava mais lá.

O boletim de ocorrência foi registrado por meio da Delegacia Eletrônica, e a Polícia Civil instaurou investigação formal para apurar o suposto furto ocorrido dentro do aeroporto. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur).

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em nota, afirmou que colaborará integralmente com as investigações.

As autoridades solicitaram imagens das câmeras de segurança que cobrem tanto a área de inspeção quanto o trajeto percorrido pela influenciadora dentro do terminal.