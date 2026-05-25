SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido como Rei do Bolão, o dono de uma lotérica foi um dos 100 ganhadores da Mega-Sena especial de 30 anos pela Caixa Econômica Federal em Fortaleza (CE), no domingo (24). O valor dividido entre os cearenses é estimado em mais de R$ 1,68 milhão.

Alessandro Montenegro, 54, empresário, foi um dos apostadores do bolão realizado na Loteria Aldeota, da qual é dono. Segundo ele, o apelido de Rei do Bolão vem do fato de que nove prêmios máximos saíram de sua lotérica nos últimos seis anos.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Alessandro se emocionou ao falar sobre a aposta. "Foi incrível a sensação de ganhar o prêmio. Penso em quitar um financiamento imobiliário e investir na minha empresa", diz.

A notícia repercutiu em Fortaleza. O dono da lotérica conta que os outros 99 jogadores do bolão "nem acreditam no prêmio, mas estão felizes com a notícia".

O bolão de Alessandro foi uma das duas apostas ganhadoras do prêmio principal, de seis acertos ?a outra foi uma aposta simples realizada no Rio de Janeiro. No total, o prêmio oferecido foi de R$ 336,3 milhões.

Os 100 participantes do bolão vão dividir R$ 168.170.026,83.

No país, também houve 590 apostas que acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 13.890,02. Outras 37.565 alcançaram quatro acertos e vão levar R$ 311,65.

O próximo sorteio (3011) da Mega-Sena, na próxima terça-feira (26), tem estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões.