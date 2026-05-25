SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto ocorrido no Chile no inicio da noite desta segunda-feira (25) foi sentido por moradores da cidade de São Paulo.

Segundo a Rede Sismatográfica Brasileira, o terremeto teve 6,9 graus de magnitude.

Conforme o Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), o tremor ocorreu às 18h52 (horário de Brasilia).

O sismo foi a uma profundidade de 101,3km.

"Sismos que ocorrem nos Andes, como este registrado no Chile, a depender da magnitude e profundidade, podem ser sentidos em São Paulo. Isso ocorre porque a cidade está em uma bacia sedimentar que tem a característica de amplificar as ondas sísmicas", afirma a Rede Sismatológica em nota, dizendo que pouco provável que ele tenha causado algum dano estrutural no município.

Moradores de bairros da zona oeste de São Paulo, como Lapa, Pompeia e Perdizes, relataram na redes sociais que sentiram o tremor.

"Acabei de sentir um tremor de segundos na minha varanda, achava que era tontura, mas as plantas estavam todas balançando", afirrmou um morador da região da Pompeia, em publicação na rede social X.

O tremor também teria sido sentido em cidades vizinhas, como Osasco. Relatos informados à platadorma "Sentiu aí", do Centro de Sismologia da USP, tem relatos também de Santos, Mogi das Cruzes e da região de Campinas.