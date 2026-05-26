SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com ônibus do transporte coletivo deixou ao menos sete pessoas feridas no início da manhã desta terça-feira (26), na rua Dênis Chaudet, no Jardim Jaqueline, zona oeste de São Paulo.

O motorista do veículo, da empresa Alfa Rodobus, que trafegava no sentido centro, perdeu o controle e bateu em um sobrado, que ficou parcialmente destruído.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, os feridos são passageiros do ônibus, que fazia a linha 7002/10/Rosa Maria-Hospital das Clínicas.

Entre as vítimas, cinco tiveram ferimentos leves e duas tiveram que ser retiradas das ferragens. O estado de saúde dessas duas ainda não foi divulgado.

Onze equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também atua no socorro às vítimas.

Uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte, da SPTrans, investiga o ocorrido.