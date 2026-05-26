SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deverá ter mais um dia frio, principalmente pela manhã, nesta terça-feira (26). Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a temperatura deverá oscilar entre 15°C e 24°C na região do mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial do município.

A possibilidade é de uma manhã mais fria que nesta segunda-feira (25), quando foi registrada a mínima de 16,2°C às 5h, apesar da tendência de uma tarde um pouco mais quente (a máxima, de 22,7°C, foi registrada às 14h).

De acordo com o órgão federal ligado ao Ministério de Agricultura e Pecuária, há alerta amarelo, de perigo potencial para tempestade em praticamente todo o estado de São Paulo nesta terça.

"No decorrer da tarde, as instabilidades voltam a ganhar força, provocando chuvas que pode variar de fraca a moderada intensidade", afirma em seu site o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

A tendência é que a temperatura caia no decorrer da semana. Segundo o Inmet, na quarta-feira (27) ela deve oscilar entre 14°C e 21°C na capital poaulista. Na quinta, a máxima promete não passar dos 19°C.

"O tempo permanece fechado com chuviscos, principalmente durante a madrugada e no período da noite", diz o CGE, para a quarta-feira.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mínima deve ficar em 7°C nos próximos dias.

No resto do país, a previsão do tempo indica a diminuição das chuvas no sul e sudeste.

O tempo instável se concentra na faixa entre as regiões Norte e Nordeste, trazendo continuidade de chuvas acompanhadas de pancadas e trovoadas, afirma boletim do Inmet.

"Nesta terça, são esperadas pancadas de chuva no norte do Maranhão e no litoral do Nordeste, com destaque para a faixa entre Alagoas e o Rio Grande do Norte", afirma o texto. "As temperaturas mínimas na região Sul apresentam ligeira elevação, passando de 6°C registrados no dia 25 [segunda] para 11°C."

Na quarta, diz o Inmet, a temperatura mínima volta a cair no sul do país, com mínimas previstas em torno de 6°C.