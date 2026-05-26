SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma baleia-jubarte foi vista nesta segunda-feira (25) no mar de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, durante monitoramento realizado por uma equipe do projeto Expedição Águas Urbanas, do IMU (Instituto Mar Urbano).

Segundo o SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre) da Fiocruz, o avistamento reforça o início da temporada das jubartes no litoral fluminense este ano.

O IMU, ong que compartilha informações sobre o ambiente marinho, orienta a população a admirar de longe e respeitar o espaço das baleias vistas no litoral do país.

As baleias-jubarte utilizam a costa brasileira durante o período migratório, quando deixam a Antártida e percorrem mais de 4.000 quilômetros para reprodução e nascimento dos filhotes.

A presença delas no litoral norte paulista também tem sido frequente nesta época do ano. No dia 11 deste mês, uma jubarte morta foi encontrada nas proximidades das praias do Perequê e do Engenho d´Água, na região central de Ilhabela.

A carcaça do animal estava no canal da ilha, por onde passam grandes embarcações, inclusive navios petroleiros. Mas foram descartados sinais de colisão.

Segundo Julio Cardoso, um dos fundadores da Associação ProBaleia, que auxiliou no resgate, a carcaça era de um filhote macho, de 8,7 metros de comprimento.

"Deve ter desmamado há pouco tempo e não sobreviveu. Talvez não encontrou comida ou a mãe não conseguiu alimentá-lo adequadamente", disse.

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