SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova linha de financiamento criada pelo governo federal para motoristas de aplicativo e taxistas pode reduzir em até R$ 1.025,56 o valor da parcela na comparação com taxas médias praticadas pelo mercado. Em um financiamento de 72 meses e sem entrada (condições oferecidas pelo programa), a diferença pode chegar a R$ 73,8 mil, segundo simulações feitas pela calculadora da empresa SuperRico.

Foi considerada taxa média de mercado próxima de 26,6% ao ano para os valores das parcelas em financiamentos fora do programa do governo. Os valores podem variar conforme o perfil de crédito do motorista, análise da instituição financeira, prazo escolhido, valor dado na entrada e custos adicionais da operação.

Os cálculos consideram valores de referência dos carros já confirmados como elegíveis ao Move Brasil, mas os preços de cada concessionária podem variar com a região, o ponto de venda e eventuais descontos ou promoções oferecidos pelas montadoras.

O governo reservou até R$ 30 bilhões para as operações de crédito por meio do BNDES. A liberação do crédito começa efetivamente a partir do dia 19 de junho. O CMN (Conselho Monetário Nacional) ainda deve detalhar regras operacionais da linha, como participação dos bancos e critérios finais de contratação.

Outros cálculos feitos com o simulador consideram uma entrada de 50% do valor do carro e pagamento em 48 vezes. No Volkswagen Polo Track, vendido por R$ 87.987,90, a parcela cairia de R$ 1.429,90 no financiamento tradicional para R$ 1.156,93 no Move Brasil para homens e R$ 1.135,66 para mulheres. A diferença mensal chegaria a R$ 273 para homens e R$ 294 para mulheres.

Ao fim de 48 meses de contrato, o valor total pago passaria de R$ 112,6 mil no crédito convencional para R$ 99.526,70 entre motoristas homens e R$ 98.505,52 entre mulheres ?economia de até R$ 14 mil no período.

Em um modelo mais caro, como o Volkwagen T?Cross 200 TSI, vendido por R$ 142.111 aos motoristas de app e taxistas, a diferença seria ainda maior. O veículo teria parcela mensal de R$ 2.309,46 no financiamento tradicional; R$ 1.868,58 para homens; e R$ 1.834,22 para mulheres. Os juros no financiamento cairiam até R$ 22,8 mil.

Já para o Honda City LX 1.5, a um preço de R$ 110.963 pela tabela Fipe de São Paulo, a parcela mensal sairia de R$ 1.803,27 no financiamento tradicional para R$ 1.459,03 para homens e R$ 1.432,20 para mulheres no programa subsidiado.

Ao fim do contrato, o custo total cairia de R$ 142 mil para R$ 125,5 mil entre homens e R$ 124 mil entre mulheres. A economia acumulada para motoristas mulheres ultrapassaria R$ 17,8 mil em quatro anos nessa simulação.

Pelas regras divulgadas, poderão acessar a linha taxistas e motoristas de plataformas como Uber e 99 que comprovem ao menos cem corridas realizadas em um ano. O financiamento vale para veículos novos de até R$ 150 mil, incluindo modelos flex, híbridos e elétricos.

Levantamento do aplicativo GigU, por meio da sua base de 125 mil motoristas e motociclistas cadastrados nas plataformas Uber, 99 e InDrive, aponta que 74,6% têm carro próprio e 25,4% alugado. Segundo a GigU, seus usuários rodam em média 4.546 quilômetros por mês, ou 54,5 mil ao ano.