SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com ônibus do transporte coletivo deixou oito pessoas feridas no início da manhã desta terça-feira (26), na rua Dênis Chaudet, no Jardim Jaqueline, zona oeste de São Paulo.

O motorista do veículo, da empresa Alfa Rodobus, que trafegava no sentido centro, perdeu o controle e bateu em um sobrado, que ficou parcialmente destruído.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os feridos são passageiros do ônibus, que fazia a linha 7002/10/Rosa Maria-Hospital das Clínicas.

Entre as vítimas, duas tiveram de ser retiradas das ferragens. Três foram socorridas pelos Bombeiros, duas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e três recusaram transporte após avaliação.

De acordo com os bombeiros, das oito vítimas, as duas mulheres que ficaram presas às ferragens demandam mais atenção. Uma delas, de 43 anos, não tinha fraturas aparentes e foi encaminhada ao Hospital Universitário. Outra, da mesma idade, teve trauma no tórax e fratura na perna. Ela foi estabilizada e transportada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas. A terceira mulher, que não teve a idade divulgada, teve trauma cervical e contusão no joelho direito. Ela foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Amaro.

Onze equipes do Corpo de Bombeiros e agentes da PM atuam no local.

Uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte, da SPTrans, investiga o ocorrido.

Os ônibus da linha 7002/10 estão sendo desviadas em ambos os sentidos.

Desvio no sentido centro: normal até a rua Bertoldo Di Giovanni, desvia na rua João Guilherme, rua Domingos Nogueira, rua Alberto Astori, rua Jacinto de Oliveira, rua Benvenuto Di Giovanni, rua Dr. Paulo Leite de Oliveira, rodovia Raposo Tavares, prosseguindo normal.

Desvio no sentido bairro: normal pela rodovia Raposo Tavares, desvia na rua Dr. Paulo Leite de Oliveira, rua Benvenuto Di Giovanni, rua Jacinto de Oliveira, rua Alberto Astori, rua Domingos Nogueira, rua João Guilherme, rua Bertoldo Di Giovanni, prosseguindo normal.