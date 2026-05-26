SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cidades do Nordeste concentram as estatísticas de homicídios do país em 2024, com 17 dos 20 municípios com mais assassinatos, segundo a mais nova edição do Atlas da Violência, estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta terça-feira (26).

Outros dois do Norte e um do Centro-Oeste completam a lista, que tem Maranguape (CE) no topo, com taxa de 87,2 homicídios por 100 mil habitantes, seguido por Jequié (BA), com 79,4, e Maracanaú (CE), com 74,1. A Bahia possui dez municípios entre os 20 de maior taxa, e o Ceará, cinco.

Em 2024, havia 336 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Nesse conjunto, as taxas de homicídio estimado variaram de 2,0 a 87,2, por 100 mil habitantes. Ao todo, 46 municípios exibiram taxas acima de 40 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto 62 ficaram abaixo de 10. Além disso, 194 municípios apresentaram taxas inferiores à referência nacional de 23,4 homicídios.

Devido à piora na qualidade dos dados oficiais, com o aumento das mortes sem causa definida nos últimos anos, o Atlas da Violência utiliza números estimados para tentar desenhar um cenário mais real da violência letal no país.

Os números estimados de homicídios são o resultado da soma entre os homicídios registrados oficialmente e a parcela estimada dos homicídios ocultos, que são as mortes violentas que, por falhas na identificação da motivação do óbito ou problemas no compartilhamento de informações entre as polícias e o sistema de saúde, acabaram registradas originalmente como mortes violentas por causa indeterminada.

Para identificar esses casos ocultos, os autores utilizam uma técnica de aprendizado de máquina (machine learning) que analisa probabilisticamente as características das vítimas (como idade, sexo, escolaridade e local de residência) e as circunstâncias do óbito (como o instrumento utilizado e o local do incidente) para identificar padrões de vitimização letal e reclassificar parcela das mortes sem causa determinada como homicídios.

Assim, a lista final considera a taxa de homicídios estimados. Confira abaixo as 20 cidades líderes desta estatística.

*

As 20 cidades com mais homicídios no país em 2024

Taxa por 100 mil habitantes

Cidade - UF - Taxa homicídios estimados* - População

Maranguape - CE - 87,2 - 108.937

Jequié - BA - 79,4 - 168.733

Maracanaú - CE - 74,1 - 249.684

Itapipoca - CE - 74,0 - 137.892

Caucaia - CE - 72,9 - 375.730

Juazeiro - BA - 71,1 - 254.481

Feira de Santana - BA - 67,0 - 657.948

Porto Seguro - BA - 64,6 - 181.007

Simões Filho - BA - 64,0 - 120.394

Camaçari - BA - 62,9 - 319.394

Sorriso - MT - 62,8 - 120.985

Teixeira de Freitas - BA - 60,7 - 153.332

Sobral - CE - 59,9 - 215.286

Cabo de Santo Agostinho - PE - 59,9 - 216.969

Lauro de Freitas - BA - 57,8 - 217.960

São Lourenço da Mata - PE - 56,9 - 117.759

Santana - AP - 55,8 - 118.353

Marituba - PA - 55,5 - 118.998

Ilhéus - BA - 55,5 - 189.028

Salvador - BA - 52,7 - 2.568.928

* Homicídios estimados são o resultado da soma entre os homicídios registrados e a parcela estimada dos homicídios ocultos, calculada com uso de inteligência artificial

Fontes: Atlas da Violência 2026; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública