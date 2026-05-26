SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto Nordeste e Norte concentraram as cidades com o maior número de homicídios do país em 2024, as regiões Sul e Sudeste mostram uma realidade oposta, incluindo todos os 20 municípios com menos assassinatos naquele ano, segundo a mais nova edição do Atlas da Violência, estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta terça-feira (26).

Na lista dos 20 municípios com mais de 100 mil habitantes e menores taxas de homicídio estavam 15 do Sudeste, sendo 12 de São Paulo, e 5 do Sul. Os menores valores foram observados em Jaraguá do Sul (SC), com taxa de 2 homicídios por 100 mil habitantes, Brusque (SC), com 2,6, e Santa Bárbara d?Oeste (SP), com 3,2.

O estudo mostra que, em média, a taxa dos 20 municípios mais violentos foi de aproximadamente 64,7 homicídios por 100 mil habitantes, ao passo que a dos 20 menos violentos ficou em torno de 4,9. A diferença de cerca de 13,2 vezes entre os extremos é equivalente à diferença das taxas de homicídio entre o Brasil e a Europa, destaca o Atlas.

Devido à piora na qualidade dos dados oficiais, com o aumento das mortes sem causa definida nos últimos anos, o Atlas da Violência utiliza números estimados para tentar desenhar um cenário mais real da violência letal no país.

Os números estimados de homicídios são o resultado da soma entre os homicídios registrados oficialmente e a parcela estimada dos homicídios ocultos, que são as mortes violentas que, por falhas na identificação da motivação do óbito ou problemas no compartilhamento de informações entre as polícias e o sistema de saúde, acabaram registradas originalmente como mortes violentas por causa indeterminada.

Para identificar esses casos ocultos, os autores utilizam uma técnica de aprendizado de máquina (machine learning) que analisa probabilisticamente as características das vítimas (como idade, sexo, escolaridade e local de residência) e as circunstâncias do óbito (como o instrumento utilizado e o local do incidente) para identificar padrões de vitimização letal e reclassificar parcela das mortes sem causa determinada como homicídios.

Assim, a lista final considera a taxa de homicídios estimados. Confira abaixo as 20 cidades líderes desta estatística:

*

AS 20 CIDADES COM MENOS ASSASSINATOS NO PAÍS

Taxa por 100 mil habitantes

Cidade - UF - Taxa homicídios estimados* - População

Jaraguá do Sul - SC - 2,0 - 195.753

Brusque - SC - 2,6 - 151.949

Santa Bárbara D?Oeste - SP - 3,2 - 189.338

Lavras - MG - 3,6 - 109.884

Bragança Paulista - SP - 3,8 - 184.634

Itatiba - SP - 4,0 - 126.403

Birigui - SP - 4,1 - 122.988

Ituiutaba - MG - 4,7 - 106.397

Atibaia - SP - 4,8 - 166.043

Votuporanga - SP - 5,0 - 100.159

Tubarão - SC - 5,2 - 115.495

Indaiatuba - SP - 5,6 - 267.796

Salto - SP - 5,7 - 140.125

Blumenau - SC - 5,8 - 380.597

São José dos Campos - SP - 5,9 - 724.756

Araraquara - SP - 6,3 - 252.318

Arapongas - PR - 6,5 - 123.863

Marília - SP - 6,5 - 246.627

Mogi das Cruzes - SP - 6,6 - 468.120

Cotia - SP - 6,6 - 287.004

* Homicídios estimados são o resultado da soma entre os homicídios registrados e a parcela estimada dos homicídios ocultos, calculada com uso de inteligência artificial

Fontes: Atlas da Violência 2026; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública