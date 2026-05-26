SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A imagem de Cristo de uma igreja centenária em Flores da Cunha (RS) ficou intacta após um incêndio destruir parte do templo nesta segunda-feira (25).

O fogo consumiu o telhado e parte da estrutura da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes. Construído em 1914, o templo teve a redoma de madeira da imagem destruída pelas chamas, mas a peça saiu com leves marcas de fuligem.

Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. A igreja estava fechada no momento do incêndio, e as chamas já foram controladas.

Frei Jadir Segala disse que o fato foi um milagre. Guardião, ecônomo e pároco da igreja, ele afirmou: "Foi um milagre de Deus".

Parte da estrutura original ainda resistiu ao fogo. Restaram as paredes externas, o altar principal e o altar-mor, que também foi preservado.

A igreja é um dos principais patrimônios históricos e religiosos de Flores da Cunha. A construção começou em 1904 e foi concluída dez anos depois. Segundo a Secretaria de Turismo do município, o templo está entre as igrejas mais antigas do Rio Grande do Sul em estilo gótico.

O campanário ao lado do templo tem 55 metros de altura. A torre de pedra foi construída entre 1946 e 1949 e usou mais de 11 mil pedras de basalto em sua composição.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Imagens feitas por moradores mostram o telhado tomado pelas chamas antes do desabamento parcial da cobertura.