SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz nesta terça-feira (26) uma operação contra um esquema que teria colocado falsos médicos para atender em um hospital particular na zona leste da capital.

Agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. A ação é conduzida pelo 22º Distrito Policial, de São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Poá e Mogi das Cruzes.

O UOL apurou que os suspeitos trabalhavam no Hospital de Clínicas Jardim Helena. Fundado em 1975, a unidade fica na rua Erva Andorinha e atende grandes convênios, como Porto Seguro e SulAmérica, segundo informações de seu próprio site.

Dois homens se passavam por médicos e teriam trabalhado por dois anos na unidade. Segundo a investigação, eles fizeram cerca de 2 mil atendimentos ao longo desse tempo. Não foi informado, no entanto, em qual especialidade eles atuavam.

Inquérito aponta que nove pacientes morreram após supostos erros e falhas nos atendimentos. As apurações também indicaram sinais de omissão e negligência por parte da unidade hospitalar, de acordo com a Polícia Civil.

Justiça determinou o afastamento da gestora operacional e do diretor clínico do hospital durante as investigações. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso suas defesas não puderam ser contatadas.

Delegado responsável diz que busca também quem deu suporte ao esquema. "Estamos falando de pessoas que exerceram ilegalmente uma profissão que lida diretamente com vidas. A investigação aponta uma atuação clandestina prolongada, com consequências gravíssimas para pacientes e indícios de falhas que vão além dos falsos médicos", afirmou Mariano de Araújo.

Primeira fase da operação ocorreu em 16 de dezembro do ano passado, com buscas no próprio. Polícia diz que as diligências continuaram até a identificação de alguns dos alvos, que culminou na nova etapa de hoje.

O UOL procurou o Hospital de Clínicas Jardim Helena. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.