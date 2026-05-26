SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher do casal que estava desaparecido após um passeio de moto aquática foi encontrada viva nesta terça-feira (26) em Ilhabela (SP)

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi localizada nesta manhã em alto-mar. De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), ela e um homem estavam desaparecidos desde o domingo quando foram para a Praia de Ponta das Canas.

Mulher ainda não foi retirada da água. O capitão Eduardo Campanhola, porta-voz da corporação, informou que os socorristas se preparam para fazer o resgate neste momento e levá-la para alguma unidade hospitalar.

O homem que estava com ela ainda não foi achado. As buscas por ele devem continuar ainda nesta terça.

O casal estava em uma confraternização dentro uma embarcação momentos antes do desaparecimento. Os dois deixaram a festa por volta das 15h para um passeio na moto aquática sem informar um destino, de acordo com os relatos das testemunhas.

Grupo percebeu a ausência no fim da tarde, quando a embarcação voltou para a marina. Socorristas foram acionados enquanto os próprios amigos também voltaram ao mar em uma embarcação particular para fazer buscas iniciais perto do último ponto conhecido.

A moto aquática usada por eles foi encontrada na manhã de ontem em alto-mar. Equipamento estava a cerca de 22 quilômetros do local do desaparecimento.

O celular de um deles teria ficado no interior da moto aquática. A baixa carga de bateria, no entanto, dificultou tentativas de rastreamento e contato.