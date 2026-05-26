CAMPINAS, SP E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (26) a segunda fase de uma operação que investiga um esquema de falsos médicos responsável por ao menos nove mortes no Hospital Jardim Helena, na zona leste da capital paulista.

Segundo as investigações, dois homens teriam se passado por médicos e realizado cerca de 2.000 atendimentos ao longo de dois anos na unidade de saúde. O estabelecimento particular foi procurada pelo email disponível no site da instituição e por telefone, mas não respondeu até a publicação da reportagem.

A Operação Hipócrates, conduzida pelo 22º Distrito Policial, em São Miguel Paulista, cumpre sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Também foram determinadas pela Justiça medidas cautelares contra a gestão do hospital, incluindo o afastamento da diretora operacional e do diretor clínico da unidade.

As diligências ocorrem na capital paulista e nas cidades de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Poá e Mogi das Cruzes.

Conforme a Polícia Civil, o inquérito aponta que nove pacientes morreram em decorrência de supostos erros nos atendimentos prestados pelos investigados. A operação também identificou indícios de omissão e negligência por parte do hospital.

"Estamos falando de pessoas que exerceram ilegalmente uma profissão que lida diretamente com vidas. A investigação aponta uma atuação clandestina prolongada, com consequências gravíssimas para pacientes", afirmou o delegado Mariano de Araújo, titular do 22º DP.

A operação mobiliza 13 viaturas, três delegados, 35 investigadores e seis escrivães. Até o momento, um dos alvos foi localizado.

A primeira fase da Operação Hipócrates ocorreu em dezembro do ano passado, quando agentes cumpriram mandados de busca em um hospital da zona leste. O caso é investigado por crimes de exercício ilegal da profissão, estelionato e uso de documentos falsos.