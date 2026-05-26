SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (26) o traficante Gerson Palermo, o Pigmeu, que estava foragido desde 2020, e é apontado como um dos chefes do PCC. A informação é da GloboNews.

Condenado a quase 126 anos de prisão, Palermo estava foragido desde 2020. Na época, ele recebeu benefício de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, mas quebrou o aparelho e fugiu no mesmo dia da liberação. Ele estava na lista de mais procurados do Brasil.

O traficante é apontado como chefão do PCC na região da fronteira com a Bolívia. Ele deixou um presídio federal de segurança máxima após decisão judicial em Campo Grande.

Palermo participou do sequestro de um Boeing 727 da antiga Vasp em agosto de 2000. O avião saiu de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba, mas foi tomado por criminosos cerca de 20 minutos após a decolagem. A aeronave foi obrigada a pousar em Porecatu (PR), onde o grupo criminoso roubou nove malotes do Banco do Brasil com cerca de R$ 5,5 milhões. Por envolvimento no crime, ele foi condenado a 66 anos e 9 meses de prisão.

Em 2017, Palermo voltou a ser alvo da Polícia Federal na Operação All In, deflagrada em 2017. Segundo as investigações da PF, uma grande quantidade de cocaína saía da Bolívia em aviões até Corumbá (MS) e depois era distribuída em caminhões para outros estados. A operação apreendeu 810 quilos de cocaína. Palermo recebeu mais 59 anos de prisão por tráfico e associação para o tráfico.

Mesmo com o histórico criminal, o então desembargador Divoncir Schreiner Maran autorizou a prisão domiciliar de Palermo. Na decisão, o magistrado justificou que o traficante tinha problemas de saúde. O CNJ afirmou depois que não havia laudo médico que comprovasse a condição. A decisão acabou anulada por instâncias superiores.

Em fevereiro de 2026, o Conselho Nacional de Justiça puniu Maran com aposentadoria compulsória. O órgão concluiu que houve irregularidades na concessão do habeas corpus, incluindo a análise de um processo com mais de 200 páginas em cerca de 40 minutos.

Tags:

TV