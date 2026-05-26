SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lidar com a seca e a desertificação tem sido um desafio para vários países. Em Marrocos, porém, uma solução simples e eficaz mudou a vida de várias comunidades: transformar neblina em água potável.

Projeto acontece na região montanhosa de Aït Baâmrane, perto do Deserto do Saara. Com o passar dos anos, os poços tradicionais secaram devido ao avanço do deserto e às mudanças climáticas.

Durante muito tempo, mulheres das aldeias locais precisavam caminhar quilômetros carregando recipientes com mais de 25 kg para buscar água. A situação, no entanto, começou a mudar a partir de uma ideia inovadora.

Por meio da organização Dar Si Hmad, liderada por mulheres, foi criado um sistema de coleta de água da neblina que hoje é considerado o maior do mundo. Para isso, grandes redes foram instaladas no alto das montanhas, especialmente no Monte Boutmezguida.

COMO FUNCIONA O SISTEMA

Estruturas funcionam como "capturadores de neblina". Quando a névoa abundante vinda do oceano Atlântico passa pelas redes, pequenas gotas ficam presas no material, se condensam e escorrem para reservatórios.

Depois, a água percorre quilômetros de tubulações até chegar às aldeias. O projeto se tornou referência internacional e passou a ser reconhecido pela ONU, o que ajudou a atrair financiamento de instituições e empresas.

Tecnologia utilizada é chamada CloudFisher, desenvolvida com a participação de engenheiros alemães e organizações ambientais. As malhas foram projetadas para resistir aos fortes ventos das montanhas do Anti-Atlas, onde equipamentos tradicionais quebravam com facilidade.

Sistema praticamente não depende de eletricidade. Ele utiliza vento, gravidade e condensação natural para produzir água potável. Em períodos de neblina intensa, as redes conseguem captar dezenas de milhares de litros por dia.

Além de amenizar o grave problema da escassez de água, o projeto também transformou a vida das mulheres da região. Agora, muitas delas não precisam mais passar horas buscando água e conseguem dedicar mais tempo aos estudos, ao trabalho e a outras atividades.

Coleta de água a partir da neblina mudou a realidade de comunidades em Marrocos. Por isso, o sistema vem sendo implementado em outros países com regiões montanhosas secas, como Bolívia, Peru e Tanzânia.