SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Equipes de busca e resgate encontraram com vida, na manhã desta terça-feira (26), a mulher que estava desaparecida no mar, em Ilhabela, no litoral de São Paulo, desde domingo (24).

Segundo a prefeitura, trata-se de Bruna Damaris, que não teve idade divulgada. Ela foi localizada em alto mar, a cerca de 16 km da costa, perto da ilha de Búzios, de acordo com o GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimo).

Bruna foi encontrada primeiro por uma embarcação de pescadores, que prestaram os primeiros atendimentos, ainda segundo os bombeiros.

Após o resgate, a vítima foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros até uma balsa em Ilhabela. Depois, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ilhabela. Segundo a prefeitura, ela está estável e respirando bem. "No momento, não há sinais clínicos de risco iminente de vida. Bruna permanece em avaliação médica, monitorização e observação, aguardando a conclusão dos exames iniciais e recebendo todos os cuidados necessários pela equipe assistencial", afirmou a gestão municipal em nota.

Os familiares foram comunicados e estão a caminho da unidade hospitalar.

Ela e o namorado saíram da praia de Ponta das Canas, por volta das 16h, para um passeio de moto aquática, mas não retornaram.

Amigos começaram as buscas ainda durante a noite de domingo, com ajuda de pescadores e profissionais ligados à atividade náutica, mas não tiveram sucesso em localizar o casal.

As buscas foram planejadas durante a madrugada e iniciadas na manhã de segunda (25), com agentes especializados.

A motoaquática foi localizada ontem a cerca de 22 km do ponto de partida. Um aparelho celular estava no veículo aquático pessoal, com pouca bateria.

O namorado da mulher resgatada ainda não foi localizado.