SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos advogados do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior (sem partido), conhecido como Jairinho, decidiu renunciar da defesa nesta terça-feira (26) no caso que julga a morte de Henry Borel.

O advogado Sergio Figueiredo anunciou sua saída nesta tarde, durante o julgamento. O homem fazia parte da equipe de defesa do réu e apresentou seu pedido ontem à Justiça.

Profissional disse que principal motivo pela decisão foi o não adiamento da sessão. No sábado, um dos principais advogados de Jairo, Fabiano Lopes, sofreu um infarto e não pôde dar continuidade aos trabalhos. Por isso, seus colegas expressaram desejo em esperar a recuperação dele, mas o julgamento foi mantido.

Para Figueiredo, "não faria diferença alguma aguardar mais um, dois ou três meses". "A sociedade teria resposta, seja por uma condenação, ou por uma absolvição. Mas isso não foi considerado", relatou a jornalistas na porta do tribunal.

Advogado argumenta que manter o julgamento é uma "irresponsabilidade e desrespeito" com Lopes. "Ele está num clima de ansiedade, significa muito para ele. Imagina pegar o principal advogado e tirar ele. O que que resta?", questionou.

O homem diz não concordar com o que está acontecendo no caso. Ele relata ter feito 23 requerimentos ontem à Justiça a respeito da audiência de ontem, mas nenhum deles foi acatado.