BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu em flagrante no último domingo (24) um homem argentino de 63 anos sob suspeita de injúria racial contra uma criança de 7 anos durante passeio de trem em Tiradentes (MG), cidade da região do Campo das Vertentes.

A identidade do suspeito não foi divulgada, e a reportagem não conseguiu descobrir quem é responsável por sua defesa.

O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo para acabar) após audiência de custódia na última segunda (25).

Conforme o boletim de ocorrência, turistas que estavam na Maria Fumaça perceberam o suspeito fotografando a criança de 7 anos e enviando as imagens em um aplicativo de mensagens, acompanhadas de comentários de cunho ofensivo e discriminatório.

Entre as frases registradas, o suspeito teria enviado à interlocutora a mensagem de que poderia levar a criança como escrava.

Uma das testemunhas, conforme o registro policial, procurou a mãe da criança para relatar o ocorrido. Abordado pela mãe, o suspeito teria desbloqueado o celular e mostrado as mensagens para a mulher.

O homem foi contido até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante e apreendeu o aparelho.

A Polícia Civil disse que o suspeito teve a prisão em flagrante confirmada pelo crime de injúria racial.

A lei 14.532/2023 equiparou a injúria racial ao crime de racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

A principal diferença entre os crimes é que a injúria racial consiste em ofensa dirigida a uma pessoa específica, enquanto o racismo envolve discriminação contra uma coletividade ou grupo social.