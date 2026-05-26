SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pescador Alex dos Santos afirmou que encontrou Bruna Damaris Salvatore, 26, à deriva em alto-mar em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

Alex contou que a vítima estava muito debilitada quando ele a localizou. Ele e o filho estavam pescando camarões quando decidiram seguir para uma área mais afastada do mar. "Parece que era Deus avisando", afirmou em um vídeo que circula nas redes sociais.

Já em alto-mar, na região próxima à Ilha de Búzios, pai e filho avistaram Bruna sozinha na água. "Fiz a volta mais para fora e vi a pessoa na água, mas não tinha barco e não tinha nada, uma longura daquela. Ela está bem fraquinha, a gente segurou ela, botou para cima e enrolou com uma coberta", detalhou.

Bruna estava bastante assustada e com as mãos muito brancas, segundo Alex. "Deus colocou a gente para salvar essa vida", afirmou o homem.

O pescador acredita que ela conseguiu sobreviver por causa do colete salva-vidas. Pai e filho acionaram o Corpo de Bombeiros, que encontrou a embarcação dos pescadores no trajeto de retorno.

Bruna foi localizada nesta manhã, no terceiro dia de buscas. De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), ela e o homem que a acompanhava estavam desaparecidos desde o fim de semana, quando foram para a Praia de Ponta das Canas.

Mulher estava a cerca de 16 quilômetros da costa. Segundo os bombeiros, ela foi localizada, nas proximidades da Ilha de Búzios, "entre 5 e 10 milhas náuticas da costa, aproximadamente 16 quilômetros em direção noroeste".

Após o resgate, a vítima foi transportada até o flutuante da balsa de Ilhabela e, na sequência, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ilhabela para atendimento médico. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, a paciente respira bem e "não há sinais clínicos de risco iminente de vida". Os familiares já foram comunicados e se dirigiram para a unidade hospitalar.

"Milagre divino", falou o pai da vítima. "Acabaram de nos ligar, nós vamos nos arrumar e aguardar para saber para onde estão levando minha filha", contou Sidney José da Silva ao UOL.

As buscas pelo segundo desaparecido continuam com o apoio das forças envolvidas na operação. Dheoge Pereira Bernardino tem 28 anos.

Ele e Bruna participavam de uma confraternização dentro uma embarcação momentos antes do desaparecimento. Os dois deixaram a festa por volta das 15h para um passeio na moto aquática sem informar um destino, de acordo com os relatos das testemunhas.

Grupo percebeu a ausência no fim da tarde, quando a embarcação voltou para a marina. Socorristas foram acionados enquanto os próprios amigos também voltaram ao mar em uma embarcação particular para fazer buscas iniciais perto do último ponto conhecido.

A moto aquática usada por eles foi encontrada na manhã de ontem em alto-mar. Equipamento estava a cerca de 22 quilômetros do local do desaparecimento.

O celular de um deles teria ficado no interior da moto aquática. A baixa carga de bateria, no entanto, dificultou tentativas de rastreamento e contato.