SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 41 anos foi resgatada nesta terça-feira (26) com vida na Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte, após sobreviver a uma queda de cerca de 50 metros. Ela foi jogada de um penhasco pelo ex-companheiro e estava desaparecida desde segunda-feira.

Ana Claudia Rodrigues da Silva foi sequestrada pelo ex-companheiro, que chegou a avisar familiares que a jogaria do penhasco, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após denúncias, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar iniciaram uma operação conjunta de buscas.

A ação durou dois dias. No primeiro, as equipes fizeram buscas com drones e sensores térmicos. Já nesta terça-feira, Ana Claudia foi localizada por uma aeronave da Polícia Militar.

Ao todo, sete viaturas terrestres e o recurso aéreo foram mobilizados. De acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, sem sinais de fraturas, apresentando apenas escoriações provocadas pela queda.

Ainda segundo a corporação, a queda foi de aproximadamente 50 metros -sendo os 10 primeiros em trecho mais íngreme e os outros 40 em plano inclinado. O resgate ocorreu a cerca de 40 metros abaixo do nível do mirante, já que Ana Claudia conseguiu subir sozinha cerca de 10 metros.

Após o resgate, o ex-companheiro, contra quem Ana Claudia possuía uma medida protetiva, confessou o crime à polícia. Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi preso em Várzea da Palma, no Norte de Minas Gerais.