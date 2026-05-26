SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O educador físico Fabiano Duarte da Costa, que sofreu um grave acidente com peixe-agulha na Costa Rica, recebeu alta nesta terça-feira (26).
Fabiano foi atingido no coração por um peixe-agulha enquanto surfava em Pavones, na Costa Rica. Ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca na quinta-feira (21).
Apesar da alta, ele ainda não pode voltar ao Brasil. A orientação médica é que Fabiano deve permanecer na Costa Rica pelos próximos dias para acompanhamento médico.
Ao UOL, o surfista contou que estava com parte do corpo dentro d'água quando o peixe se cravou em seu tórax. O bico do peixe-agulha se assemelha a uma lança.
Ele foi retirado do mar logo em seguida e recebeu atendimento de um médico que, coincidentemente, estava na praia. De acordo com a esposa do surfista, Priscilla Carlesso, ele chegou a ter uma parada cardíaca e precisou de ressuscitação no local.
Ainda segundo a esposa, após os primeiros socorros, o brasileiro foi transferido de avião para a capital San José, onde passou por uma cardiorrafia de emergência. A cirurgia consiste na costura do músculo do coração.