SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os quatro mediadores da comissão criada pela USP para negociar o fim da greve estudantil encerraram o grupo nesta segunda-feira (25), após duas reuniões.

Compunham o órgão dois servidores, um professor e um especialista externo em conciliação. Em nota à comunidade acadêmica, eles disseram ter decidido terminar a primeira rodada de negociações, sem explicações, mas não descartaram um retorno caso haja interesse das partes.

Segundo relatos de pessoas próximas, o fim da mediação foi motivado pela postura da reitoria nos encontros. Apesar de ter criado a comissão, a gestão de Aluisio Segurado manteve as propostas apresentadas há semanas para encerrar a paralisação, travando qualquer diálogo.

Procurada por mensagens na manhã desta terça-feira (26), a reitoria da USP não havia se manifestado até a publicação deste texto.

O principal impasse segue sendo o reajuste do Papfe (Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil). Atualmente, o auxílio integral é de R$ 885 mensais. Os estudantes reivindicam que o valor alcance o equivalente ao salário mínimo paulista, hoje em R$ 1.804. A universidade, por sua vez, propõe reajuste com base no IPC-Fipe, o que elevaria o benefício para R$ 912.

Na última reunião da comissão, na segunda, os estudantes tentaram apresentar uma proposta intermediária, sugerindo que o auxílio integral passasse a R$ 1.096. A universidade não aceitou.

O impasse nas negociações levou a Adusp (Associação dos Docentes da USP) a aprovar uma greve a partir desta terça-feira, embora a adesão ainda seja considerada incerta.

Na tarde desta terça, uma reunião do Conselho Universitário da USP foi cancelada após uma discussão sobre a pauta. Os estudantes em greve queriam que suas reivindicações fossem votadas no plenário do órgão máximo da instituição. Após receberem resposta negativa, eles obstruíram as falas programadas e iniciaram uma discussão com professores ali presentes.

O reitor Aluisio Segurado tentou intervir, dizendo que os discentes teriam seu direito à fala no momento oportuno, seguindo a ordem de inscrições. Os alunos não aceitaram e, enquanto tentavam falar, eram vaiados por docentes, que gritavam para os grevistas deixarem o local.

Pela impossibilidade de seguir com a pauta, o conselho foi cancelado por Segurado.

Antes, o local da reunião já havia sido alterado. Normalmente organizado na reitoria, o evento foi movido para o Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) pouco antes de seu início, marcado para às 14h.