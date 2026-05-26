ILHABELA, SP (FOLHAPRESS) - O pescador Alex Quintino dos Santos, 47, afirma que nunca imaginou participar de um resgate em alto-mar. Ao lado do filho, Alan Quintino dos Santos, 25, ele encontrou na manhã desta terça-feira (26) uma mulher que passou dois dias à deriva, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

Ela e um homem desapareceram no domingo (24), durante um passeio de moto aquática. O homem segue desaparecido. A mulher foi localizada a cerca de 16 km da costa, perto da ilha de Búzios, conforme o GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimo).

"Graças a Deus encontramos ela com vida. Foi uma coisa divina. A gente não costuma vir para esse lado. Hoje resolvemos mudar o caminho e aconteceu isso", afirmou à reportagem, por telefone. "Nunca pensei que um dia eu salvaria uma vida."

Segundo a prefeitura, Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26, foi encaminhada ao Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, está estável e respirando bem.

"Após a realização dos exames de controle e avaliação da equipe médica, a paciente apresentou evolução estável do quadro clínico, sendo liberada para o Setor de Internação, onde permanecerá em observação e recebendo os cuidados assistenciais necessários", disse em nota.

Morador de Ubatuba, Alex trabalhava na pesca de camarão quando decidiu mudar a rota habitual da embarcação. Segundo ele, a pescaria não avançava como esperado e, por isso, resolveu seguir mais ao sul, em direção a Ilhabela.

O pescador afirma que costuma navegar cerca de seis quilômetros mar adentro para a atividade, mas naquele dia avançou cerca de 25 quilômetros além do percurso habitual. Foi nesse trajeto que ele e o filho avistaram uma pessoa à deriva no mar.

Segundo Alex, antes mesmo da aproximação do barco, a mulher levantou os braços em um gesto de pedido de socorro.

"Ela tava boiando com colete, eu avistei ela e já fui na direção dela", conta.

Ao resgatá-la, a dupla de pescadores questionou sobre outro desaparecido. "Perguntamos do rapaz, ela disse que perdeu de vista. Eu não peguei muito camarão, mas salvei uma vida. Dois dias e pouco na água, ela é moça forte, resistente."

Acostumado com as mudanças do mar, Alex se mostrou surpreso pela sobrevivência de Bruna. "Tem que ter cuidado, porque até a gente que é profissional sabe que tem dia que o mar está ruim e não pode arriscar. Estou ainda tentando entender o que aconteceu, mas é uma coisa boa demais [o resgate]."

Ela foi retirada da água e colocada na embarcação. Ainda segundo o pescador, a vítima pediu água assim que foi resgatada e dizia estar com muita sede.

O reconhecimento aconteceu pouco depois. Alex afirma que ele e o filho acompanhavam as notícias sobre o desaparecimento do casal e haviam comentado sobre o caso horas antes de saírem para o mar.

Ao encontrarem a mulher, os dois perceberam que se tratava do caso sobre o qual haviam conversado naquela manhã.